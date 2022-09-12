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Общество12 сентября 2022 2:42

Расскажем, как распределились голоса на выборах мэра Катангского района

Сергей Чонский набрал большинство голосов избирателей на выборах мэра Катангского района
Мария КНЯЗЕВА
Расскажем, как распределились голоса на выборах мэра Катангского района

Расскажем, как распределились голоса на выборах мэра Катангского района

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Выборы мэра Катангского района 2022 прошли в регионе 11 сентября. Специалисты рассказали, как распределились голоса среди семи выдвинутых кандидатов. Предварительные итоги озвучила Избирательная комиссия Иркутской области.

Выборы мэра Катангского района 2022

Большинство жителей Катангского района проголосовали за Сергея Чонского. Ему доверили управление 41.77% проголосовавших. На втором месте оказался Юрий Васильев с 36.22% «галочек» от сибиряков, на третьем – Артем Шеметов (6.82%). Также избиратели отдавали голоса за Максима Верхотурова (6.26%), Анатолия Емельянова (2.74%), Анатолия Игнатьева (0.42%), Ульяну Кутарову (0.49%).

Так прошли выборы мэра Катангского района 2022.

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