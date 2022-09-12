На месте смертельного ДТП работают полицейские под Иркутском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Смертельное ДТП произошло утром в понедельник, 12 сентября, под Иркутском. Около 8:30 на 3-м километре Александровского тракта погиб мотоциклист. По предварительной информации, мужчина на мотоцикле «Ямаха» столкнулся с иномаркой «Тойота Камри», которая ехала в сторону Иркутска. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- От удара мотоциклиста откинуло на грузовую автомашину «Вольво», двигавшуюся по встречной полосе, - рассказали в ведомстве.

От полученных травм 56-летний иркутянин скончался до прибытия медиков скорой помощи. Сотрудники ДПС работают на месте аварии, выясняют все обстоятельства происшествия.

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