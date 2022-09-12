Расскажем, кто выигрывает выборы главы Железногорска-Илимского Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Выборы главы Железногорска-Илимского 2022 состоялись в Иркутской области 11 сентября. С большим отрывом на них побеждает Павел Березовский. Предварительные итоги опубликовала Избирательная комиссия Приангарья.

Выборы главы Железногорска-Илимского 2022

Павел Березовский набрал 66.30% голосов пришедших на участки избирателей. Он побеждает с большим отрывом, следующий за ним кандидат – Александр Зайдулин - получил только 15.42% «галочек». Также в предвыборной гонке участвовали Дмитрий Беляков ( за него проголосовали 4.92%), Ярослав Евдокимов (0.84%), Александр Качин (7.06%), Иван Петренко (2.19%).

Так прошли выборы главы Железногорска-Илимского 2022

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