Игорь Федоровский побеждает на выборах мэра Жигаловского района Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Стало известно, как прошли выборы мэра Жигаловского района 2022. Голосование прошло 11 сентября, большинство бюллетеней уже обработано. Предварительные итоги утром 12 числа озвучила Избирательная комиссия Иркутской области.

Выборы мэра Жигаловского района 2022

Кандидатами на пост мэра Жигаловского района были зарегистрированы три человека. Выдвигались на выборы Иван Пегов, Дмитрий Семенов, Игорь Федоровский. Между ними и шла борьба за голоса избирателей. Большинство пришедших на участки 11 сентября проголосовали за Игоря Федоровского. Управление районом ему доверяют 79.51% проголосовавших. За Ивана Пегова поставили «галочки» 13.89% сибиряков, Дмитрию Семенову достались 4.25%.

Так прошли выборы мэра Жигаловского района 2022.

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