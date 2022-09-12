30 тысяч рублей выплатили ребенку в Эхрит-Булагатском районе за укус бездомной собаки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области родители пострадавшего от бездомной собаки ребенка отсудили моральную компенсацию. В августе 2021 года мальчика около контейнерной площадки в одном из поселков Эхирит-Булагатского района за руку укусило агрессивное животное. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

- На этом основании прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда, причиненного ребенку в результате укуса животного, - отметили в ведомстве. - Эхирит-Булагатский районный суд требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу несовершеннолетнего в лице его законного представителя компенсацию в размере 30 тысяч рублей.

Однако ответчик с решением суда был не согласен. Представители администрации подали апелляционную жалобу, но судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда также поддержала требования прокурора.

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