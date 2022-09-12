Уникальное пространство для отдыха создал предприниматель в Ангарске. Фото: администрация Ангарска

Необычный сквер с корабельными качелями, деревянным книжным шкафом и башенными часами расположился по улице Алешина, напротив 29 микрорайона в Ангарске. Его создатедем стал предприниматель в сфере интернет-технологий Юрий Шер. Все арт-объекты выполнены местными мастерами вручную. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

- Люди приходят, удивляются, что все бесплатно, но не портят арт-объекты. Молодежь играет в волейбол. Мы создали свою музыкальную группу, устраиваем здесь импровизированные концерты, – рассказал автор проекта.

Раньше на этом месте был пустырь. Огромные бетонные блоки, которые были на территории, обыграли камнями и сделали ручей. Также была отсыпана площадка для волейбола. Всем, что находится в сквере, горожане пользуются бесплатно,при этом земля принадлежит предпринимателю. В планах у Юрия зимойзалить здесь каток.

Башенные часы здесь называют Биг Бэном. Фото: администрация Ангарска

Башенные часы здесь называют Биг Бэном. Фото: администрация Ангарска

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