1199 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Иркутской области 12 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на 12 сентября число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Иркутской области возросло до 327 934. За сутки заболели еще 1199 жителей региона. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией на территории Приангарья.

- В больницы области госпитализировано 856 человек, это на 15 пациентов больше, чем накануне, - отмечают в оперштабе. - За все время выздоровели 312 475 зараженных, за последние 24 часа - 805.

К сожвлению, были зарегистрирован и летальные исходы. Так, за минувшие сутки коронавирус забрал жизнь одного пациента. Число смертейиз-зва инфекции достигло с начала пандемии 8 738. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 788 сибиряков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«С добрыми пожеланиями от ее Величества». О чем писала королева Елизавета II родителям малышки Адисы из Бурятии. Королева Елизавета II впечатлилась мужеством семейной пары. (подробности)