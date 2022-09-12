Жалоб на ход голосования в избирательную комиссию Иркутской области не поступало Фото: Иван МАКЕЕВ

Жалоб на ход голосования 11 сентября в избирательную комиссию Иркутской области не поступало. Об этом в социальных сетях рассказал глава региона Игорь Кобзев.

- Вчера в России прошел Единый день голосования. В Иркутской области жители 35 городов и районов выбирали мэров, глав муниципалитетов и депутатов местных дум, - отметил губернатор. - Работали больше тысячи избирательных участков. Жалоб на ход голосования в областную избирательную комиссию не поступало.

Официальные данные по всем территориям избирательная комиссия обнародует 12 сентября до конца дня. Известно, что в Усольском районе на третий срок переизбран Виталий Матюха. В усолье-Сибирском мэром вновь стал Максим Торопкин. Главой Шелехова, по результатам выборов, назначен Алексей Тенигин.

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