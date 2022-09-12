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Общество12 сентября 2022 4:32

Василий Темгеневский в третий раз избран мэром Байкальска

За него свои голоса отдали 2233 избирателя
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Василий Темгеневский в третий раз избран мэром Байкальска. Фото: администрация Байкальска

Василий Темгеневский в третий раз избран мэром Байкальска. Фото: администрация Байкальска

В Байкальске подведены итоги голосования. Мэром города в третий раз переизбран Василий Темгеневский. Об этом сообщают на сайте Избирательной комиссии Иркутской области.

- За Василия Темгеневского свои голоса отдали 2233 избирателя (48.69%), - говорится в сообщении. - На втором месте оказался Егор Баранов. Его поддержали 552 человека (12.04%). Кандидат Сергей Былков набрал 538 (11.73%) голосов, Анна Пыстина - 531 (11.58%).

Напомним, 12 сентября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что жалоб на ход голосования в избирательную комиссию региона не поступало.

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