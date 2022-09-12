Полицейские задержали подозреваемых в краже макбука из автомобиля в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Иркутска обратился в дежурную часть полиции из-за кражи макбука. Мужчина рассказал, что ненадолго оставил машину на парковке, а когда вернулся, то увидел, что одно из стекол кроссовер разбито, а рюкзак с документами и дорогостоящим портативным компьютером пропал. Ущерб составил 150 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Опросив свидетелей о очевидцев события и изучив записи камер видеонаблюдения, расположенные в районе совершения преступления, сыщики установили личности причастных к противоправному деянию, - рассказали в ведомстве. - Спустя несколько часов они были задержаны. Несмотря на свои 24 года, оба иркутянина уже неоднократно были судимы за совершение тяжких и имущественных преступлений. Один из них признался, что ранее похищал вещи подобным образом.

Следственными органами ОВД возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Молодым людям грозит до 5 лет колонии. По решению суда один из злоумышленников арестован, другому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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