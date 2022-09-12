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Общество12 сентября 2022 4:54

Исправительные работы назначили родителям за неуплату алиментов в Иркутской области

Они задолжали больше 100 тысяч рублей на содержание ребенка
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Исправительные работы назначили родителям за неуплату алиментов в Иркутской области

Исправительные работы назначили родителям за неуплату алиментов в Иркутской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На скамье подсудимых в Казачинско-Ленском районе оказались горе-родители, задолжавшие больше 100 тысяч рублей алиментов. Супругов ограничили в правах, однако они были обязаны выплачивать алименты на содержание общего ребенка. Свои обязанности они не выполняли около 8 месяцев и не пытались трудоустроиться. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Мужчина и женщина полностью признали свою вину, - отметили в ведомстве. - Государственное обвинение поддержано работниками прокуратуры Казачинско-Ленского района.

Суд назначил подсудимым наказание в виде исправительных работ с удержанием в доход государства 10 % заработка.

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