2 человека погибли, 45 пострадали в ДТП на дорогах Иркутской области за неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

На дорогах Приангарья за неделю произошло 34 ДТП с пострадавшими. В семи случаях водитель был пьян. Согласно статистике происшествий с 5 по 11 сентября погибли два человека, еще 45 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

- Рейтинг причин ДТП возглавляют: несоответствие скорости конкретным условиям движения- 6, нарушение правил проезда пешеходного перехода -4, выезд на полосу встречного движения-3, - отмечают в ведомстве.

Напомним, 11 сентября в Братске 61-летний водитель автомобиля Ниссан X-Trail, съехал с дороги и наехал на двух детей, после чего врезался в железобетонную опору электропередач. В результате 7-летний мальчик и его 10-летняя сестра получили различные травмы и были доставлены бригадой скорой помощи в больницу города.

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