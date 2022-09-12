Владимир Сендзяк избран главой Слюдянки Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Согласно результатам на выборах мэра Слюдянки 11 сентября 2022 победил Владимир Сендзяк. За него отдали голоса 2488 избирателей (49.74%). Об этом сообщают на сайте Избиркома Иркутской области. Напомним, Владимир Сендзяк уже занимал этот пост в 2012 и 2017 годах.

Выборы мэра Слюдянки 11 сентября 2022: победил Владимир Сендзяк

- 1885 человек поддержали на выборах Аллу Зарубину, это 37.68% голосов - говорится в сообщении.

Напомним, 12 сентября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что жалоб на ход голосования в избирательную комиссию региона не поступало.

Таким образом, на выборах мэра Слюдянки 11 сентября 2022 победил Владимир Сендзяк.

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