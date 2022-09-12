Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 сентября 2022 5:14

Владимир Сендзяк избран главой Слюдянки

На выборах мэра Слюдянки 11 сентября 2022 победил Владимир Сендзяк
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Владимир Сендзяк избран главой Слюдянки

Владимир Сендзяк избран главой Слюдянки

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Согласно результатам на выборах мэра Слюдянки 11 сентября 2022 победил Владимир Сендзяк. За него отдали голоса 2488 избирателей (49.74%). Об этом сообщают на сайте Избиркома Иркутской области. Напомним, Владимир Сендзяк уже занимал этот пост в 2012 и 2017 годах.

Выборы мэра Слюдянки 11 сентября 2022: победил Владимир Сендзяк

- 1885 человек поддержали на выборах Аллу Зарубину, это 37.68% голосов - говорится в сообщении.

Напомним, 12 сентября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что жалоб на ход голосования в избирательную комиссию региона не поступало.

Таким образом, на выборах мэра Слюдянки 11 сентября 2022 победил Владимир Сендзяк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«С добрыми пожеланиями от ее Величества». О чем писала королева Елизавета II родителям малышки Адисы из Бурятии. Королева Елизавета II впечатлилась мужеством семейной пары. (подробности)