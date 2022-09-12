Отопительный сезон стартует в Иркутске 15 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна дата, когда в Иркутске включат отопление 2022. Все лето шла подготовка оборудования ТЭЦ и тепловых сетей. На этой неделе в областном центре стартует отопительный сезон, который продлится 240 дней. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской энергосбытовой компании.

Когда в Иркутске включат отопление 2022

- В Иркутске дата наступления отопительного сезона определяется постановлением мэра города, в этом году старт назначен на 15 сентября, - говорится в сообщении в соцсетях компании.

Также специалисты отметили, что перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы - это сложный и многоэтапный процесс, занимающий несколько дней. В первую очередь батареи заработают в больницах, школах, детских садах и других соцучреждениях. Жильцы многоквартирных домов совместно с управляющими компаниями принимают решение о включении отопления.

15 сентября - это дата, когда в Иркутске включат отопление 2022.

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