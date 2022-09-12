Иркутянин упал в Ангару, во время празднования 85-летия Иркутской области

Праздничная суббота, 10 сентября, запомнилась иркутянам не только ярмарками, концертами с участием нескольких известных музыкальных исполнителей и грандиозным салютом. Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором иркутяне помогают мужчине выбраться из реки Ангара. Предположительно, инцидент произошел сразу же после выступления Максим и Александра Маршала.

Жители и гости города находились на Нижней Набережной в ожидании фейерверка, как вдруг послышались крики с воды. Несколько очевидцев тут же кинулись на помощь пострадавшему и кинули ему канат. За считанные секунды им удалось вытащить его наверх.

- Личность пострадавшего пока не установлена, сообщили «КП»-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области. – Мужчину достали из воды, он оделся и ушел.

По предварительным данным, иркутянин не пострадал. Причины, по которым он оказался в воде неизвестны.