В августе объем выдачи ипотеки ВТБ в Иркутской области вырос на четверть

Клиенты ВТБ в Иркутской области за восемь месяцев оформили почти 2 тысячи жилищных кредитов на 6,4 млрд рублей. Объем продаж в августе вырос на 26% по сравнению с июлем.

В августе две трети от объема выдач ипотеки ВТБ в регионе – более 600 млн рублей – пришлось на стандартные предложения банка, еще 300 млн рублей составляют кредиты, выданные по льготным госпрограммам. Таким образом, уровень спроса на вторичное жилье вернулся к значениям начала года, что говорит о восстановлении интереса к этой категории недвижимости.

В целом, по итогам восьми месяцев доля льготных программ в общем объеме выдач ВТБ в Приангарье составляет 38%. С начала года 1,2 млрд рублей жители региона получили в рамках ипотеки с господдержкой, аналогичная сумма выдана по программе «семейной ипотеки».

«Июльское снижение ставок до значений ниже уровня начала года стало очередным сигналом для жителей Иркутской области. Уже в августе интерес к покупке жилья на вторичном рынке ожидаемо вырос, клиенты смогли реализовать отложенные потребности, сформированные в период «заградительных» условий начала весны. Доля кредитов на готовое жилье в общем объеме наших выдач увеличилась до 60% по итогам августа», - прокомментировала Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент.

ВТБ улучшил условия по своим ипотечным программам в конце июля, снизив минимальную ставку на 0,6 п.п. Минимальная ставка по ипотеке доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту ВТБ.