Заключенный смог по телефону украсть у жителей Иркутской области 800 тысяч рублей

Чтобы украсть деньги, мужчине приходилось вжаться в угол камеры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Иркутской области начали массового обращаться в полицию с заявлениями о мошенничестве. По их словам, им по телефону звонил мужчина и предлагал купить солярку и бензин по очень выгодной цене. Только вот после перевода денег ни топлива, ни мужчины не было - он просто не выходил на связь. Сейчас правоохранительные органы выяснили личность мошенника и возбудили против него уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службах МВД и прокуратуры Приангарья.

- Звонки обманутым жителям Приангарья злоумышленник осуществлял из мест лишения свободы в Хабаровском крае. Обманутые мужчины переводили от 90 до более 200 тысяч рублей, суммарно потеряв 800 тысяч рублей, - рассказали в МВД.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "мошенничество". Его перевезли в Иркутскую область для вынесения приговора, прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Корреспондент "КП-Иркутск" выяснил интересную деталь этого дела.

Во время допроса заключенный заявил, что в его камере стоит специальная "глушилка" телефонной связи. Поэтому он якобы не мог обманывать людей. Проведя проверку, выяснилось, что у обвиняемого был мобильный телефон, а в камере действительно стоял специальный аппарат. Но был один угол, до которого радиус действия "глушилки" не доходил. Именно так, забившись в уголок комнаты, мужчина украл 800 тысяч рублей.

Сейчас он ждет приговора суда.