В Октябрьском округе Иркутска восстановили электроснабжение после аварии на линиях

Фото: Иркутская энергосбытовая компания

В Иркутской энергосбытовое компании сообщили о полном восстановлении электроснабжения в Октябрьском округе областного центра. Из-за аварии десятки абонентов попали под отключение света 12 сентября.

- В 14:25 электроснабжение потребителей восстановлено. Отключение произошло из-за механического повреждения кабельной линии третьими лицами вследствие проведения несогласованных с ИЭСК земляных работ, - рассказали в организации.

Под отключение света попали дома на улицах 30-й Иркутской Дивизии, Байкальской, Витимской, Гаражной, Загоскина, Красноказачьей, Красноярской, мкр. Крылатого, Пискунова, Трилиссера, Ширямова, Ядринцева.

Напомним, в Иркутске регулярно отключают электроснабжение из-за постоянных работ на линиях. Коммунальщики проводят ремонт для того, чтобы в зимний период минимизировать вероятность аварий.

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