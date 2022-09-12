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Происшествия12 сентября 2022 7:53

Житель Иркутской области пытался дать 5 тысяч рублей полицейскому из-за дебоша в поезде

Таким образом мужчина хотел избежать составление протокола, но попал на уголовное дело
Дарья БОЛЕСОВА
Теперь мужчине грозит лишение свободы

Теперь мужчине грозит лишение свободы

Фото: Олег ЗОЛОТО

В пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте рассказали о мужчине из Братского района Приангарья, который пытался подкупить полицейского. Подозреваемый дебоширил в поезде направления "Новосибирск - Усть-Илимск", за что должен был понести административное наказание. Мужчина хотел избежать его, но теперь попал под уголовное преследование.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 291.2 УК РФ - покушение на мелкое взяточничество, которое наказывается лишением свободы на срок до 1 года, - рассказали в ведомстве.

Теперь 36-летний житель Приангарья будет ждать сначала решения прокуратуры, а после - суда.

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