Условием реконструкции Мельничного тракта стал ремонт дорожных объектов в Иркутске

Пока что в регионе сделали упор на устранение аварийных участков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области Юлия Гордина объяснила, в чем главная проблема реконструкции Мельничного и Култукского трактов. По ее словам, невозможно провести работы на этих участках без одновременного ремонта нескольких объектов дорожной сети Иркутска. Иначе модернизированные дороги "упрутся" в так называемое бутылочное горлышко.

Чтобы провести работы на Култукском тракте, необходимо реконструировать троллейбусное кольцо, а также пересечение улиц Сергеева и Аргунова и Кайского перехода. А для того, чтобы расширить Мельничный тракт, нужно отремонтировать кольцо в Юбилейном. Тогда транспортная нагрузка будет адекватно распределена и на границах города не образуются пробки.

- В прошлом году на участке от Смоленщины до Иркутска сделали дополнительную полосу, поставили разделитель и светофор. Автолюбители считают, что это снижает пропускную способность. Но мы так убрали четыре очага аварийности, - рассказала о пока что актуальных работах Гордина.

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