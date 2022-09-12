Но есть и хорошая новость: отопление в Иркутске включат с 15 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение горячей воды в Иркутске с 13 сентября по 16 сентября объявил оператор городских теплосетей. В организации предупредили жителей трех округов города, что на горячую воду сейчас рассчитывать не стоит. Конечно, не везде - отключение будет точечным. По каким адресам не будет горячей воды, и что намерен делать оператор в это время, рассказывает "КП-Иркутск".

Отключение горячей воды в Иркутске с 13 сентября

Причиной отключения горячей воды стали очередные ремонтные работы на теплосетях. Они являются плановыми, нужно подготовиться к зимнему периоду и подключению отопления, чтобы избежать аварийных ситуаций.

- В Свердловском округе проведем ремонт тепловой сети по улице Лермонтова, 82, в микрорайоне Первомайский, 32, в поселке Маркова, ремонт тепломеханического оборудования на перекачивающих насосных станциях "Ботанический сад" и "Ломоносова". В Октябрьском округе проведём ремонт тепловой сети по улице 30-й Дивизии, 51, - рассказали в компании.

В итоге, отключение горячей воды в Иркутске с 13 сентября затронет три округа - Свердловский, Октябрьский и Маркова. Большая часть отключенных домов находится именно в Свердловском округе.

Жители города уже устали от постоянных отключений то света, то воды