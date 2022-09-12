За неделю в Иркутской области ОРВИ заболели более 16 тысяч человек

Болезнь распространяется в школах, детских садах и в рабочих коллективах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С приходом осени в Иркутской области началась волна заболевания ОРВИ - ежедневно врачи принимают пациентов с симптомами болезни. Только за прошедшую неделю в Приангарье заболели больше 16 тысяч человек, причем 54% из них - дети до 14 лет. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

- Во всех возрастных группах населения отмечается положительный темп прироста заболеваемости. В Приангарье стартовала прививочная кампания против гриппа. В этом году запланировано охватить прививками против гриппа 60% жителей области, - рассказали в ведомстве.

В разных территориях Иркутской области наблюдается разная погода. Например, на юге все еще сохраняется тепло, даже объявили высокий ранг пожароопасности. А вот на севере региона уже ночью начнутся заморозки до -6 градусов.

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