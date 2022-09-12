Штормовое предупреждение из-за грозы и ураганного ветра объявили в Иркутской области

На севере Иркутской области уже начались заморозки Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС Иркутской области объявило штормовое предупреждение с 12 сентября. Причиной стала надвигающаяся непогода: дождь, ураганный ветер и грозы. В ведомстве рассказали, в каких конкретно районах установится такая погода.

- По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 сентября с 17-20 часов в западных, северо-западных, центральных районах, 13 сентября местами по области ожидается усиление северо-западного, юго-западного ветра 17-22 м/с, грозы, ночью в Казачинско-Ленском районе сильные дожди, - рассказали сотрудники МЧС.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что в центральных и южных территориях Приангарья установили высокий и чрезвычайный уровни пожароопасности в лесных массивах. Особый режим действует с 12 сентября.

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