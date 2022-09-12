Из-за размытой дороги Усть-Кут - Уоян в Иркутской области запретили проезд грузовиков

Фото: Минтранс Иркутской области

В пресс-службе губернатора Иркутской области рассказали, что дорогу Усть-Кут - Уоян закрыли для проезда большегрузов из-за ее состояния - трассу размыло после дождей и постоянного воздействия тяжелых грузовиков. На этом участке образовалась существенная пробка. Уже сейчас власти Приангарья решают вопрос: в качестве временного варианта дорогу засыпают гравием.

- Для проведения всех работ нам необходимо 16 единиц техники. 10 уже прибыли, работают на месте. С помощью гусеничной техники ликвидирован затор. Работают грейдеры. Пропуск автомобилей уже обеспечен. Для отсыпки земельного полотна дополнительно заготовлено три тысячи кубометров скального грунта, - заявил глава министерства дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.

На время ремонта ограничили проезд грузовиков весом больше 3,5 тонн. Исключение составили машины, которые перевозят жизненно важные предметы, например, лекарства.

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