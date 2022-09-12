Трансформатор повредили неизвестные в центре Иркутска

Трансформатор взворвался в центре Иркутска. Фото: ИЭСК

В центре Иркутска 12 сентября очевидцы услышали хлопок, после чего из трансформатора пошли клубы дыма. К счастью, пожара непроизошло. Оказалось,что причиной случившегося стали несогласованные земляные работы. Неизвестные повредили кабельную линию, из-за чего была сломана отходящая ячейка на подстанции «Релейная». Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской электросетевой компании.

- Релейная защита отработала в штатном режиме, все оборудование подстанции, кроме поврежденной ячейки, находится в работе, возгорания не произошло, - отметили специалисты. - Благодаря оперативным и профессиональным действиям персонала в течение менее двух часов все потребители были запитаны.

Поврежденное оборудование ремонтируют. Вскоре его планируют вновь включить в работу. Представители компании готовят заявление в полицию, чтобы установить личности тех, из-за кого пострадала техника. Виновных хотят привлечь к ответственности и потребовать выплатить компенсацию ущерба.

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