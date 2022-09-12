Из-за праздника русской культуры площадь Ленина в Ангарске перекроют 17 сентября

Фото: администрация Ангарска

В администрации Ангарска объявили о перекрытии площади Ленина 17 сентября. Причиной стал праздник русской культуры. В мэрии предостерегли автомобилистов и посоветовали им находить объезд, а также строить маршрут заранее.

- Центральная площадь города и проспект Карла Маркса (от ул. Глинки до ул. Ленина) будут перекрыты с 9.00 до 19.00. В этот день в городе состоится открытый муниципальный фестиваль «Чти прошлое, цени настоящее». Он пройдёт в рамках IV областного фестиваля русской культуры «Байкал-2022», - сказано в сообщении администрации.

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