Улицу Костычева в Иркутске предлагают расширить. Фото: Пресс-служба Думы Иркутска.

Улица Костычева в сторону выезда из Иркутска могут расширить. Это поможет избавиться от пробок.

- Это одна из проблемных точек Свердловского района, - прокомментировал председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев во время выездного совещания. - Большое количество машин едет в Мельничную Падь, Новогрудинино, также в районе улиц Костычева и Стасова идет активная застройка. Появляются новые дома, следовательно, увеличивается и число автомобилистов.

- Кроме того, в перспективе здесь предусмотрено строительство школы и детского сада. Также есть возможность возведения других социальных объектов, - отметил Руслан Болотов.

Так что сделать дорогу шире необходимо. Как? Представители городской администрации и Думы изучили эскизы и рассмотрели разные варианты. Евгений Стекачев отметил, что проезжую часть можно расширить, скорректировав границы земли, принадлежащей муниципальному предприятию.

Оптимальные способы проработает мэрия Иркутска, а депутаты городской Думы будут контролировать реконструкцию.