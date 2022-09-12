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Общество12 сентября 2022 11:05

Улицу Костычева в Иркутске предлагают расширить

Необходимость реконструкции обсудили на выездном совещании
Снежанна БЕЛОВА
Улицу Костычева в Иркутске предлагают расширить. Фото: Пресс-служба Думы Иркутска.

Улицу Костычева в Иркутске предлагают расширить. Фото: Пресс-служба Думы Иркутска.

Улица Костычева в сторону выезда из Иркутска могут расширить. Это поможет избавиться от пробок.

- Это одна из проблемных точек Свердловского района, - прокомментировал председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев во время выездного совещания. - Большое количество машин едет в Мельничную Падь, Новогрудинино, также в районе улиц Костычева и Стасова идет активная застройка. Появляются новые дома, следовательно, увеличивается и число автомобилистов.

- Кроме того, в перспективе здесь предусмотрено строительство школы и детского сада. Также есть возможность возведения других социальных объектов, - отметил Руслан Болотов.

Так что сделать дорогу шире необходимо. Как? Представители городской администрации и Думы изучили эскизы и рассмотрели разные варианты. Евгений Стекачев отметил, что проезжую часть можно расширить, скорректировав границы земли, принадлежащей муниципальному предприятию.

Оптимальные способы проработает мэрия Иркутска, а депутаты городской Думы будут контролировать реконструкцию.