Мужчина разбился насмерть под Иркутском, сорвавшись со скальника Витязь

Мужчине было 48 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

На скальнике Витязь в Шелеховском районе Приангарья 12 сентября произошла трагедия: мужчина оступился с выступа и сорвался вниз. Он пролетел сорок метров до земли, разбившись насмерть. Травмы, которые получает человек при таком падении, просто несовместимы с жизнью. На место происшествия сразу вызвали спасателей и правоохранительные органы.

Факт гибели мужчины корреспонденту "КП"-Иркутск" подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. Сейчас организовали проверку, чтобы выяснить точные причины и обстоятельства произошедшего.

Сейчас известно, что погибший являлся членом группы из девяти человек. Они вместе отправились в поход по скальнику. Мужчине было 48 лет, когда он погиб.

Напомним, скальник Витязь является частью Олхинского плато и находится около Иркутска. Он является достаточно популярным маршрутом для походов в Прибайкалье.