Мэр Иркутска Руслан Болотов проверил готовность города к отопительному сезону. Фото: администрация Иркутска.

Глава Иркутска Руслан Болотов проверил, как город готов к отопительному периоду. Подавать тепло в школы, больницы, детсады, дома начнут с 15 сентября.

Сначала мэр осмотрел элеваторный узел в доме на улице Канадзавы. Благодаря специальному оборудованию тепло регулируется в зависимости от температуры на улице. В итоге жители меньше платят за отопление и горячую воду. Затем он побывал на мазутной котельной в предместье Рабочем, которая обогревает несколько ближайших пятиэтажек. В 2022 году здесь появились два новых котла и оборудование - это поможет работать без аварий. Также Руслан Болотов посетил лицей №2, чтобы увидеть, как работает теплоузел.

Глава города отметил, что Иркутск к зиме готов.

- Отмечу высокий уровень подготовки образовательных учреждений. Мы видим модернизацию оборудования на котельных, мазут закуплен, - подчеркнул мэр. - Для нас самое главное - обеспечить надежность теплоснабжения и повысить комфорт потребителей.