В семи населенных пунктах Иркутского района 13 сентября пройдет отключение света

В самом Иркутске тоже не будет света Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В семи населенных пунктах Иркутского района Приангарья пройдет отключение света 13 сентября. Об этом сообщила Иркутская энергосбытовая компания. Причиной прекращения энергоснабжения стали плановые ремонтные работы в сетях.

- 13 сентября в некоторых домах населенных пунктов Иркутского района: Талька, Урик, Куда, Позднякова, Хомутово, ТСН Русь, СНТ Зеленое будет ограничено электроснабжение для проведения плановых работ на сетях, - сказано в сообщении организации.

Также оператор предоставил подробные таблицы с адресами отключения. Света не будет как ночью, так и днем. В некоторых населенных пунктах жители даже не заметят перебоев, потому что отключение пройдет с полуночи примерно до трех ночи. А некоторые просидят без электричества с 9:00 аж до 18:00.

Ранее сообщалось от отключениях света с 13 сентября в трех округах Иркутска.

Отключение света в Иркутском районе 13 сентября

Отключение света в Иркутском районе 13 сентября

Отключение света в Иркутском районе 13 сентября

Отключение света в Иркутском районе 13 сентября