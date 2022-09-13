Метеорологи рассказали, какой будет погода в Иркутске 13 сентября Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Погода в Иркутске 13 сентября будет стандартной для этого времени года. Никаких климатических аномалий. Днем воздух в городе прогреется до +17…+19 градусов. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 13 сентября

- Погода в Иркутске 13 сентября ожидается с переменной облачностью, - говорят синоптики. – День пройдет без осадков. В областном центре дует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем на улице температура воздуха достигнет +17…+19 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, 727 миллиметров – вариант нормы для середины сентября. Кстати, самым холодным день 13 сентября был в 1961-ом году, тогда приморозило до -3, а самым теплым – в 2015-ом. Тогда в городе стояла жара до +29.

Погода в Иркутской области 13 сентября принесет кратковременные дожди, порывы ветра до 15-20 м/с. Столбики уличных термометров днем по региону покажут +14…+19, но если небо закроют облака, похолодает до +7…+12.

В ближайшие дни 13 и 14 числа в южных и центральных районах ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов, а местами по области 13-15 сентября будут заморозки до -6 градусов.

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