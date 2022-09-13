Специалисты рассказали, когда дадут свет в Кировском и Куйбышевском районах Иркутска 13 сентября

Аварийные отключения света произошли в двух районах Иркутска 13 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сразу в двух районах Иркутска этой ночью произошли аварийные отключения электричества. Света нет в Кировском и Куйбышевском районах областного центра. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

- Под отключение попала часть домов на улицах Некрасова, Пролетарская, Рабочая, Александра Невского, Горная, Декабрьских Событий, Иосифа Уткина, Карла Либкнехта, Осенний, Подгорная, Советская, Фридриха Энгельса, Ямская, - говорят специалисты.

Работы по определению места аварии, а также устранению неисправностей уже ведутся работниками из шести бригад. Специалисты устранят повреждение на сетях так быстро, как только смогут.

Ориентировочно подача электричества возобновится в дома жителей Куйбышевского района в 13.00, а в дома иркутян в Кировском районе – в 15.00.

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