Жительница Иркутской области вернула по суду деньги за купленный, но не переданный ей автомобиль Фото: Алексей БУЛАТОВ

Деньги продавцу переданы, договор купли-продажи оформлен. Жительница Иркутской области уже представляла, как она будет ездить по улицам на своем новом автомобиле Honda Stepwgn. Однако, сбыться этому не удалось. Машины она так и не увидела и обратилась в суд. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

- Гражданка обратилась в суд для расторжения договора и возврата денежных средств, уплаченных за транспортное средство, - говорят судебные приставы. - Черемховский городской суд постановил взыскать с продавца задолженность в размере 402 тысяч рублей.

Но сибиряк так и не вернул деньги. За дело пришлось браться судебным приставам. Они составили акт описи и ареста дачи и земельного участка в городе Черемхово, принадлежащих должнику, чтобы передать их на торги.

- Не желая лишаться своего имущества, мужчина изыскал денежные средства и оплатил задолженность в полном объеме, - уточнили в ГУФССП России по Иркутской области.

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