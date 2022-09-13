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Общество13 сентября 2022 1:55

Жительница Иркутской области вернула по суду деньги за купленный, но не переданный ей автомобиль

Мужчина из Черемхова взял с покупателя деньги, но Хонду не отдал
Мария КНЯЗЕВА
Жительница Иркутской области вернула по суду деньги за купленный, но не переданный ей автомобиль

Жительница Иркутской области вернула по суду деньги за купленный, но не переданный ей автомобиль

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Деньги продавцу переданы, договор купли-продажи оформлен. Жительница Иркутской области уже представляла, как она будет ездить по улицам на своем новом автомобиле Honda Stepwgn. Однако, сбыться этому не удалось. Машины она так и не увидела и обратилась в суд. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

- Гражданка обратилась в суд для расторжения договора и возврата денежных средств, уплаченных за транспортное средство, - говорят судебные приставы. - Черемховский городской суд постановил взыскать с продавца задолженность в размере 402 тысяч рублей.

Но сибиряк так и не вернул деньги. За дело пришлось браться судебным приставам. Они составили акт описи и ареста дачи и земельного участка в городе Черемхово, принадлежащих должнику, чтобы передать их на торги.

- Не желая лишаться своего имущества, мужчина изыскал денежные средства и оплатил задолженность в полном объеме, - уточнили в ГУФССП России по Иркутской области.

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