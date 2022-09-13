18 человек эвакуировали спасатели из горящего дома в Усть-Илимске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Вечером 12 сентября на телефон 101 поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на улице Наймушина в Усть-Илимске. По адресу направились 5 автоцистерн, 2 автолестницы и 19 спасателей. Горел коридор на 6 этаже. Огонь охватил мебель и окно на площади 6,5 квадратных метров. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- По лестничным маршам эвакуировались 37 человек, - рассказал заместитель начальника службы пожаротушения Усть-Илимского пожарно-спасательного гарнизона Борис Вагин. - В доме коридорного типа дым распространился настолько быстро, что отрезал пути эвакуации жильцам верхних этажей. Сильное задымление наблюдалось с 6 по 9 этажи. Были задействованы звенья газодымозащитной службы. Ими были спасены с помощью спасательных устройств 12 человек, в том числе 4 детей. С помощью автолестниц - еще 6 человек, двое из которых - несовершеннолетние.

Открытый огонь потушили через10 минут. Пламяуничтожило диван и окно, повредило стены и и потолок. Причиной случившегося стал поджог. Дознаватели МЧС России проводят проверку.

По словам сотрудников МЧС, жильцы часто недооценивают опасность пожара и отказываются от эвакуации. Пьяные люди также не могут адекватно оценивать обстановку и ведут себя агрессивно, мешая тушению огня. Однако ради спасения собственного здоровья и жизни необходимо неукоснительно действовать по рекомендациям спасателей.

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