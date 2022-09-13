Больше 40 памятников сломали вандалы на кладбище в Шелеховском районе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Больше 40 памятников сломали вандалы на кладбище в Введенщине Шелеховского района. Сваленные на землю, расколовшиеся надгробные плиты жители села заметили в воскресенье, 11 сентября. Часть из них не подлежит восстановлению. Ролик очевидцы опубликовали в соцсети. В случившемся разбираются правоохранительные органы.

- Сотрудниками полиции проводится проверка по данному факту. Принимаются меры к розыску злоумышленников, - рассказали корреспонденту "КП"-Иркутск" в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Как отмечают в местной администрации, камер видеонаблюдения в районе кладбища нет. Возможных очевидцев произошедшего просят передать информацию вближайший отдел полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полицейский вместе с подростком помог упавшему в Ангару школьнику в Иркутске. Сотрудника МВД держали прохожие, пока он спускал вниз друга попавшего в беду парня.(подробности)