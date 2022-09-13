Новые меры поддержки семей в Иркутской области рассмотрят на сессии ЗС 14 сентября.

Коллегия Законодательного Собрания Иркутской области утвердила повестку сессии ЗС, которая пройдет в среду, 14 сентября. Депутаты рассмотрят 39 вопросов, среди которых много социально важных.

Депутаты рассмотрят возможность использования материнского капитала на подключение индивидуальных жилых домов к сетям электроснабжения, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения, а также на бурение скважин. Также предлагается внести изменения в закон с тем, чтобы как можно больше усыновленных детей могли получать путевки в оздоровительные лагеря. Кроме того, депутаты обсудят инициативу предоставлять подарки со всем необходимым малоимущим семьям, в которых только-только родились дети. В повестке стоит вопрос и о постинтернатном сопровождении выпускников детских домов.

На сессии депутаты рассмотрят и вопросы, касающиеся других направлений, например, управления и распоряжения областной собственности, бюджетного законодательства. А в качестве обсуждения вынесен доклад о том, как реализовывались и насколько эффективно государственные программы Иркутской области в 2021 году.