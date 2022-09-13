Фестиваль садоводов и огородников прошел в Иркутске.Фото: администрация Иркутска

VII фестиваль садоводов и огородников прошел в областном центре. Участие в нем приняли около тысячи человек - это 30 объединений СНТ и ДНТ, специализированные клубы, Станция юных натуралистов, общественные организации инвалидов. Об этом сообщают в пресс-службе алминистрации Иркутска.

- На фестивале можно было приобрести экологически чистую продукцию и посевной материал. На выставке участники представили выращенные на своих участках ягоды, овощи и фрукты, в том числе считающиеся для нашего региона экзотическими груши, абрикосы, дыни, арбузы и виноград, а также рассказали о технологиях и секретах их выращивания, - рассказали в администрации города.

Кроме того, прошел ежегодный конкурс «Дары осени». Были награждены победители в нескольких номинациях, в том числе «Осенний смак», в которой оценивались домашние заготовки и консервация, «Краски осени» - это соревнование на лучшую композицию из цветов и плодов, а также впервые эксперты выбрали самые яркие и красиво оформленные стенды.

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