В Иркутске заканчивают ремонтировать еще пять дорог. Фото: администрация Иркутска.

В Иркутске скоро закончат ремонтировать еще пять улиц - Седова, Депутатскую, Карбышева, Воровского и Карпинскую.

Так, Карбышева уже готова, осталось пройти экспертизу и приемку. Остальные дороги асфальтируют. На Седова обустраивают подпорную стенку, а на Депутатской делают лестницу и тротуар.

- По поручению мэра города Руслана Болотова ежедневно контролируем работу по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», - сообщил исполняющий обязанности председателя комитета городского обустройства администрации Иркутска Сергей Чертков.

Качество ремонт проверяют представители независимого стройконтроля. По словам Сергея Черткова, некоторые улицы заканчивают чинить быстрее, чем планировалось.

Четыре дороги уже привели в порядок - это съезд с Академического моста, объездная в Университетском, улицы Александра Невского и Профсоюзная. В октябре намерены завершить обновление на улицах Бочкина, Красноармейской, Волгоградской, Шевцова и участке на объездной Ново-Ленино.