Экс-специалист соцзащиты из Усолья-Сибирского украла 700 тысяч рублей соцвыплат

Ребенка, на которого оформили выплаты, никогда не существовало Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В пресс-службах СК и прокуратуры Иркутской области рассказали, что уголовное дело бывшего главного специалисты соцзащиты города Усолье-Сибирское с утвержденным обвинением получил суд. Дело завели еще в мае 2022 года, все это время длилось расследование. По данным ведомств, женщина незаконно оформляла социальные выплаты ребенка, который никогда не рождался.

- Сотрудница соцзащиты предложила женщине оформить пособие на несуществующего ребенка взамен на то, что она будет отдавать ей половину полученной денежной суммы. Позже специалистом учреждения были подготовлены необходимые документы с вымышленными данными ребенка, а затем назначены ежемесячные выплаты в рамках государственной поддержки семей, имеющих детей, - рассказали в СК Приангарья.

В итоге женщина смогла украсть 700 тысяч рублей. В скором времени она предстанет перед судом, чтобы ответить за мошенничество.