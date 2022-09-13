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Происшествия13 сентября 2022 7:16

Экс-специалист соцзащиты из Усолья-Сибирского украла 700 тысяч рублей соцвыплат

Женщину поймали на 11 эпизодах мошенничества
Дарья БОЛЕСОВА
Ребенка, на которого оформили выплаты, никогда не существовало

Ребенка, на которого оформили выплаты, никогда не существовало

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В пресс-службах СК и прокуратуры Иркутской области рассказали, что уголовное дело бывшего главного специалисты соцзащиты города Усолье-Сибирское с утвержденным обвинением получил суд. Дело завели еще в мае 2022 года, все это время длилось расследование. По данным ведомств, женщина незаконно оформляла социальные выплаты ребенка, который никогда не рождался.

- Сотрудница соцзащиты предложила женщине оформить пособие на несуществующего ребенка взамен на то, что она будет отдавать ей половину полученной денежной суммы. Позже специалистом учреждения были подготовлены необходимые документы с вымышленными данными ребенка, а затем назначены ежемесячные выплаты в рамках государственной поддержки семей, имеющих детей, - рассказали в СК Приангарья.

В итоге женщина смогла украсть 700 тысяч рублей. В скором времени она предстанет перед судом, чтобы ответить за мошенничество.