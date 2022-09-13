В Иркутской области автомобилист погиб в ДТП, врезавшись в дерево

Четыре пассажира смогли избежать серьезных травм Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В МВД Иркутской области сообщили, что ночью 13 сентября на трассе "Муруй - Исаковка" в Заларинском районе произошла смертельная авария. Слетев с дороги, автомобиль "Ниссан Датсун" врезался в дерево на полной скорости. 34-летний водитель погиб еще до приезда бригады медиков. В машине находились еще 4 пассажира, никто из них не пострадал.

- Как установили Госавтоинспекторы, в 2017 году погибший привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и был лишен права управления транспортными средствами, - рассказали в ведомстве.

Сейчас полиция проводит проверку, чтобы установить точные причины и обстоятельства произошедшего.

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