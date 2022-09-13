Две пенсионерки-иркутянки передали телефонным мошенникам 300 тысяч рублей

Полиция не раз предупреждала население не верить лжеследователям Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В полицию Иркутска в один день обратились две пенсионерки, обе - жительницы микрорайона Юбилейного. Они сообщили о телефонном мошенничестве, в результате которого лишились более 300 тысяч рублей. Одна из пострадавших отдала 200 тысяч, вторая - 130 тысяч. Бабушкам 82 и 83 года, обеим по телефону позвонили неизвестные люди и сообщили о ДТП. Для первой женщины придумали легенду о том, что ее соседка стала виновницей аварии, для второй - что ее дочь сбила человека. Об этом рассказали в МВД Иркутской области.

- Поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником следственного отдела. «Лжеследователь» сообщил, что соседка потерпевшей попала в ДТП и по ее вине пострадали люди. Для того чтобы не возбуждать уголовное дело, необходим 1 миллион рублей. Далее для большего убеждения, трубку передали якобы соседке, которая попросила собрать хоть сколько-нибудь денег. Мужчина сказал, что за денежными средствами приедут и их нужно завернуть в полотенце положить в пакет и также положить простынь и туалетную бумагу, после пострадавшая передала денежные средства незнакомцу, - рассказали в ведомстве.

Примерно та же история повторилась с уже "дочерью" второй пострадавшей в главной роли. Обе женщины в конце концов поняли, что их обманули, и обратились в полицию.