В 2022 году в Иркутске поймали 1256 мотоциклистов-нарушителей

За последние сутки погиб один мотоциклист Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В пресс-службе МВД Иркутской области рассказали о тревожной тенденции, которая сформировалась в 2022 году. За год количество ДТП с участием мототранспорта увеличилось почти в два раза. Поэтому полиция регулярно проводит рейды на нарушителей. В 2022 году инспекторы Иркутска остановили 1255 нарушителей на мотоциклах. Некоторая часть из них не надели специальный защитный шлем, более двухсот человек ездили без прав. А 114 байкеров сели на мотоцикл в пьяном состоянии.

- Количество подобных ДТП (104 факта) выросло в почти 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (57 фактов). В результате происшествий 49 человек травмировались, 5 скончались от полученных повреждений, - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, 12 сентября на Александровском тракте погиб 56-летний водитель мотоцикла "Ямаха". Мужчина не выдержал безопасную дистанцию и врезался в "Тойоту Камри" и грузовик "Вольво".