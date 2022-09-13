Путешественник, отправившийся в кругосветку 4 года назад, прибыл в Иркутск.

Руслан Шакин – первый и пока единственный человек в мире, кто совершает кругосветное путешествие бегом, да еще и без машины сопровождения. С собой у него только коляска, в которой он перевозит вещи и продукты. Руслан начал кругосветку 4 года назад в свой день рождения на острове Хокайдо в Японии, а на днях прибыл в Иркутск. Здесь он встретился с любителями бега, в беседе участвовал спикер Законодательного Собрания региона Александр Ведерников.

Руслан планирует пробежать длину экватора, 40075 километров, по шести континентам и 18 странам. Ему осталось преодолеть 4 тысячи километров, финиширует спортсмен во Владивостоке. А еще он хочет свой приближающийся день рождения отметить на Байкале. Александр Ведерников спросил, с какими трудностями столкнулся атлет во время путешествия. Руслан Шакин рассказал, что пришлось месяц провести в Шотландии из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Спикер, в свою очередь, рассказал о популяризации спорта в Иркутской области. Так, в регионе действует программа «Открытый школьный стадион».

- Здоровый образ жизни – лучшее лекарство от большинства болезней. Мы стараемся сделать так, чтобы стадионы были отремонтированы, комфортабельны и доступны, - сказал Александр Ведерников и посодействовал тому, чтобы в Иркутске отремонтировали коляску бегуна, которая сломалась во время длительного путешествия.