В Иркутской области работники лесхоза пожаловались на долг 5 млн по зарплате

Расследование продолжается Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В прокуратуре и СК Иркутской области рассказали, что ведомства начали помогать работникам лесхоза Приангарья. Они составили иск на своего директора за то, что тот не выплачивал им зарплату. В общей сложности компания задолжала более 5 миллиона рублей. Против работодателя возбудили уголовное дело.

- На этом основании прокурорами в интересах работников принят комплекс мер реагирования - в суды направлены заявления о взыскании задолженности по заработной плате, руководителю учреждения внесены представления. Вопросы восстановления трудовых прав работников учреждения находятся на контроле прокуратуры, - рассказали в прокуратуре.

Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Педофил из Усть-Илимска получил 13 лет колонии строгого режима

Мужчина осмелился оспорить решение суда (подробнее)