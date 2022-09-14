20 тысяч рублей выплатит хозяин собаки, укусившей пенсионерку в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Киренском районе суд обязал хозяина собаки выплатить пострадавшей женщине компенсацию морального вреда. В поселке Алексеевск в марте текущего года домашний пес напал на 67-летнюю пенсионерку и покусал. Позже выяснилось, что со двора животное выпустил 39-летний мужчина. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- На этом основании прокуратура района направила в суд исковое заявление с требованием взыскать с хозяина животного компенсацию морального вреда в пользу женщины, - рассказали в ведомстве. - Киренский районный суд требования прокурора удовлетворил, взыскав с ответчика компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

После вступления решения суда в законную силу, его исполнение будет проконтролировано прокуратурой.

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