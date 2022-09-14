До 15 лет колонии грозит наркоторговцу в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

46-летнего жителя Иркутска заключили под стражу по обвинению в незаконном хранении наркотиков, а также в совершении пяти эпизодов их сбыта. Известно, что мужчина ранее был судим за особо тяжкое преступление. В сентябре он был задержан сотрудниками Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте во время профилактического рейда «Мак-2022». В результате транспортные полицейские изъяли у сибиряка запрещенное зелье весом 0,4 грамма. Об этом сообщают в пресс-службах Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры и ВС ЛУ МВД России на транспорте.

- В ходе проведения дальнейших оперативно-разыскных мероприятий транспортные полицейские установили причастность задержанного к сбыту запрещенных веществ на территории Октябрьского района Иркутска. Сбыт наркотических средств злоумышленник производил путем «закладок», используя для этого телефонные мессенджеры, - рассказали в ведомствах.

Правоохранители изъяли более 3 грамм наркотического вещества в виде закладок, уже подготовленных для сбыта. Теперь иркутянину грозит до пятнадцати лет колонии.

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