Бесплатное тестирование на ВИЧ пройдет в Иркутске 14 и 16 сентября. Фото: администрация Иркутска

14 и 16 сентября иркутян приглашают на бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Его результат известен спустя 15 минут. Мобильный пункт будет принимать пациентов сразу по нескольким адресам. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- По состоянию на 1 июля 2022 года в Иркутской области зарегистрировано 29 322 случаев ВИЧ-инфекции. Большинство из них – в возрастной группе 30-39 лет, - отмечают специалисты. - Однако за последние 10 лет отмечается первичное выявление и в возрастной группе от 50 лет и старше.

Напомним, основным путем передачи инфекции остаются незащищенные половые контакты.

КОНКРЕТНО

Мобильный пункт будет работать по следующим адресам:

· 14 сентября с 10:00 до 15:00, МУП «Центральный рынок», парковка со стороны ул. Чехова;

· 14 сентября с 16:00 до 22:00, площадь у памятника Александру III, бульвар Гагарина;

· 16 сентября с 10:00 до 16:00, ул. Розы Люксембург, остановка «Школьная»;

· 16 сентября с 17:00 до 22:00, площадь у памятника Александру III, бульвар Гагарина.

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