Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил меры поддержки лесной отрасли. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Глава Приангарья Игорь Кобзев на совещании под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко отметил, что нынешняя геополитическая обстановка отражается на экспорте древесины, и предложил меры для поддержки лесной отрасли в России.

- Считаем необходимым на федеральном уровне реализовать комплекс мер, способствующих развитию внутреннего рынка лесоматериалов, - сказал Игорь Кобзев.

Так, угольные и дизельные котельные предлагается переоборудовать за счет субсидий и перевести на пеллеты, отходы деревообработки.

Далее, для более активного строительства деревянных домов, по мнению губернатора, нужно усовершенствовать нормативно-правовую базу, а также предоставлять соцвыплаты с использованием ипотеки.

Прозвучала инициатива и в помощь инвесторам: предполагается, что при реализации проекта они смогут заменить оборудование, покупаемое в недружественных странах, на аналогичное.

Все эти предложения рассмотрят в Правительстве России.

Кроме того, Иркутская область намерена войти в федеральный проект «Промышленный экспорт».

- Это нужно для поиска новых рынков сбыта и привлечения федерального финансирования для субсидирования логистики, - прокомментировал Игорь Кобзев. - Лес - важнейшая для нас отрасль. Основными задачами остаются правильное и бережное отношение к лесам, сохранение рабочих мест, обеспечение бесперебойной работы предприятий, выстраивание новых логистических цепочек.

Добавим, что за первые полгода 2022-го в бюджет Приангарья поступило 7,2 миллиарда рублей от предприятий лесного комплекса, что на 73,9% больше, чем за такой же период прошлого года.