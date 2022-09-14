В Братске полиция разыскивает вора, укравшего ювелирные украшения во время объятий Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Братске полицейские продолжают разыскивать подозреваемого в краже ювелирных украшений. Преступление произошло 2 апреля в одном из ночных клубов города. Потерпевшие рассказали оперативникам, что к ним за стол подсел незнакомец, якобы ради общения. Но после непродолжительной беседы мужчина попрощался, крепко обняв новых знакомых. Уже дома они заметили пропажу золотых сережек и цепей общей стоимостью больше 400 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе МУ МВД России "Братское".

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий сыщики выяснили, что к совершению краж может быть причастен мужчина, изображенный на кадрах видеозаписи, - отметили в ведомстве. - Полицейские призывают мужчину самостоятельно явиться в дежурную часть для дачи пояснений. Граждан, обладающих важной для раскрытия преступления информацией, просят обратиться в отдел полиции №2 Межмуниципального управления МВД России «Братское».

Приметы разыскиваемого: на вид 40-45 лет, плотного телосложения, брит налысо, рост 170-175 сантиметров. Был одет в светло-синюю стеганную куртку, футболку белого цвета, штаны и ботинки черного цвета.

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