405 домов капитально отремонтировали в Иркутской области в этом году. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В этом году в Иркутской области провели капитальный ремонт в 405 домах: ремонтировали крыши, фасады, меняли инженерные системы - электрические, тепловые, водоснабжения. Правительство региона контролирует, чтобы работы выполнялись качественно.

На днях первый заместитель губернатора Приангарья Роман Колесов проверил, как преобразился дом №23 по улице Свердлова в Иркутске. В прошлом году здесь починили крышу и теплосети, в этом году привели в порядок фасад - его подготовили под граффити с изображением писателя Валентина Распутина. На все это потратили больше 8,2 миллиона рублей.

- Жители просили капитально отремонтировать фасад здания, для этого на общем собрании они решили повысить взносы. Это позволило выполнить работы в полном объеме, - отметил заместитель генерального директора по организационно-техническому обеспечению Фонда капитального ремонта МКД Иркутской области Александр Попов.

Всего в этом году капремонт в домах Иркутской области проведут на 4,5 миллиарда рублей.

- По поручению Игоря Кобзева мы регулярно осматриваем отремонтированные многоквартирные дома, контролируем качество работ, встречаемся с жильцами, учитываем их пожелания, - подчеркнул Роман Колесов.